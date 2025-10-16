"НЗОК за теб" стартира в Кюстендил

© Фокус Архив РЗОК – Кюстендил започна информационна кампания под надслов "НЗОК за теб“, предаде "Фокус“. Целта на инициативата е да запознае гражданите със здравните им права и с услугите, предлагани от Националната здравноосигурителна каса.



Първата среща от кампанията се проведе с членовете на регионалната организация на "Съюз на инвалидите в България“. Специалисти от РЗОК – Кюстендил отговаряха на въпроси и предоставиха полезна информация за правата на здравноосигурените пациенти.



Кампанията има за цел да доближи институцията до хората, като ги информира на място по теми, които ги вълнуват – от ползването на профилактични прегледи и дентална помощ, до достъпа до личната медицинска информация чрез мобилното приложение "еЗдраве“. По време на срещите ще се разясняват също правата и задълженията на личния лекар, начинът за получаване на помощни средства и процедурите за подаване на сигнали при нередности в системата.



Специално внимание ще бъде обърнато на зачестилите случаи на фишинг измами, при които се използва името на НЗОК за злоупотреба с лични данни. Експертите ще предупреждават гражданите как да разпознават измамни съобщения и как да защитят личната си информация.



Екипът на РЗОК – Кюстендил ще продължи с провеждането на информационни срещи и с други групи в региона, в стремежа си да направи системата по-достъпна и разбираема за всички здравноосигурени лица.