НИМХ издаде предупреждение за значителни валежи в Благоевград утре
В крайните южни райони (част от областите Кюстендил, Благоевград, Смолян, Къджали и Хасково) предупреждението за валежи е от втора степен заради очаквани количества за денонощието 25-35 mm, на места около и над 50 mm. В останалите райони от Южна България предупреждението за валежи е от първа степен заради очаквани количества за денонощието 15-25 mm. В Източна България предупреждението за валежи е от първа степен заради очаквани интензивни валежи, около 20 mm за кратък период, възможни са и гръмотевици. Предупреждението за вятър в районите от Южна и Източна България е от пъва степен заради очакван силен вятър от юг-югозапад, със средна скорост 14-19 m/s и пориви до 24 m/s.
Валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в неделя. Вятърът ще е от юг, ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове.
Ще е сравнително топло, с минимални температури над нулата и максимални между 12° и 17°. По-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. В началото на новата седмица застудяването ще продължи. Ще остане предимно облачно с валежи.
В понеделник в много райони временно ще отслабнат и ще спрат, впоследствие отново ще се активизират. С понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони от страната.
Във вторник сняг ще вали в цялата страна, ще се образува и снежна покривка. Вятърът ще се ориентира от север и ще се усили. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход, във вторник - близки до нулата.
В сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и в много райони ще намалява до предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад и дневните температури ще се повишат.
В четвъртък и петък ще има и слънчеви часове, и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът отново ще стане с южна компонента и бързо ще се затопли.
Фотографска изложба "Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА" представя уникалната традиция през обектива на седем българи
13.02
