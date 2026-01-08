Екипи на НАП започнаха зимната си контролна кампания в Банско, като тази година фокусът е разширен. Освен обичайния контрол върху спазването на данъчното и осигурителното законодателство, инспекторите ще следят и за прилагането на Закона за въвеждане на еврото в България.По време на брифинг Лили Димитрова от дирекция "Комуникации“ към Централното управление на НАП обясни, че проверките ще са насочени към това дали търговците коректно обозначават цените едновременно в лева и евро, посочват фиксирания обменен курс и не допускат необосновано повишаване на цените.Контролът обхваща и отчитането на реалните обороти от продажби на стоки и услуги. Инспекторите прилагат различни методи, сред които проверки с "таен клиент“, продължително присъствено наблюдение и други. Следи се също за наличие на трудови договори на персонала и за документи, удостоверяващи произхода на стоките. Това е стандартна практика на звената "Фискален контрол“.Данните от досегашните проверки показват сравнително добра картина. От близо 800 извършени проверки във връзка с въвеждането на еврото, едва в около 7% от случаите е установено необосновано завишаване на цените. Според Димитрова това е ясен сигнал, че преобладаващата част от търговците спазват изискванията.При констатирани нарушения са издавани наказателни постановления, но в ограничен брой случаи. Обичайно на търговците се дава срок от няколко дни, за да представят документи, които да обосноват повишаването на цените. Санкциите при първо нарушение варират между 5000 и 100 000 лева.Проверките обхващат всички типове търговски обекти в курорта. По думите на Лили Димитрова, традиционната зимна кампания на НАП през последните години отчита положителна тенденция. Отчита се по-висока данъчна култура, по-отговорно поведение от страна на бизнеса и по-доволни клиенти. Контролните действия ще продължат до средата на март.