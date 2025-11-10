Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата

© bTV Мая. От 14 години домът и е тротоарът на улица "Пчиня". Макар бездомна хората от съседните блокове всеки ден я хранят, построили са и колибка, а зимата дори я прибират в домовете си.



"Колибката се намира зад нас – между двата кестена, направена е с подръчни материали от няколко човека от блока, за да не му вали и да не му е студено. Децата го харесваха", споделя Никифор Пенков.



Малко след 18 часа снощи Мая е блъсната, докато спи на тротоара. Инцидентът става пред гараж. А след като блъска кучето, шофьорът си продължава пътя. На записи от камери се вижда как след като блъска кучето автомобилът спира, шофьорът излиза, но вместо да помогне си тръгва. Хора от блока разпознават извършителя.



"Казал е, че е слязъл, проверил е, че кучето е в състояние, несъвместимо с живота и затова преценил, че не трябва повече да остава", разказва Никифор.



По разказ на хората мъжът живее в района отскоро. Работи във ВМА. От лечебното заведение обясниха за bTV, че ръководството на болницата е "уведомено за инцидента с техен служител". А от столичната полиция обясниха, че самият той е подал сигнал до 112 заради скандал с негов съсед след инцидента.



"Има такава информация, че е лекар във ВМА. Обяснява, че неволно е направил маневра и е минал през кучето. С извършителя ще се работи допълнително", казва комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към СДВР. Допълват, че мъжът е на 29 години - от Северна Македония. Какви наказания предвижда закона за подобно деяние - питаме юристи?



"Законът предвижда от 1 до 5 години лишаване от свобода, както и глоба до 5 хиляди лева. Когато деянието е извършено с особена жестокост наказанията са от 2 до 8 години, а глобата е до 10 000 лева.", казва Росен Димитров, адвокат.



Освен да изпрати кучето Мая Никифор има и тежката задача - да обясни на сина си, че повече няма да може да си играе с Мая. "Казах му, че кученцето е остаряло, станало е звездичка в небето и си е заслужило крилцата", разказва бащата.



По случая с прегазено с автомобил куче в София Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство по чл. 325 б от Наказателния кодекс. Това съобщи правосъдният министър Георги Георгиев във фейсбук и добави: