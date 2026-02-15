За времето от 00:00 до 24:00 часа на 14.02.2026 г. звената за ПБЗН са реагирали на общо 89 сигнала за произшествия. При пожари е загинал един човек и още един е пострадал.Сигналът за пожара в къща в Трън, в който е починал 51-годишен мъж, е получен около 15:44 на 14 февруари.Ликвидирани са общо 52 пожара, от които девет в жилищни сгради и четири в транспортни средства. Извършени са и 31 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства.