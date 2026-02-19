В Районно управление - Рила е постъпил сигнал за открит обесен 67-годишен мъж под навес в имота му, съобщиха от пресцентъра на. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, следи от насилие не са установени.Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.