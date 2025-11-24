Районният съд в Дупница определи мярка за неотклонение "задържане под стража“ за двама мъже, обвинени в кражба, извършена в условията на опасен рецидив и повторност, съобщиха от. Съдът уважи искането на Районната прокуратура, която настоя за най-тежката мярка, докато защитата пледира за по-лека.Според обвинението двамата са отнели ударна бормашина от багажника на паркиран автомобил на ул. "Проф. Ал. Балабанов“ в Дупница. Единият от тях е осъждан над 30 пъти, основно за кражби, поради което неговото деяние се разглежда като извършено при опасен рецидив. Вторият е привлечен по обвинение, извършено при повторност.Съдът прие, че доказателствата по делото, включително направените самопризнания, дават основания да се предположи, че мъжете са извършили престъплението. То е квалифицирано като тежко умишлено по смисъла на закона. Предвиденото наказание за първия обвиняем е "лишаване от свобода“ от две до десет години, а за втория — от една до десет години.В съдебните мотиви се подчертава, че и двамата са многократно осъждани и съществува реален риск да извършат ново престъпление или да се укрият, въпреки че имат постоянни адреси. Установено е още, че единият от тях няма издаден документ за самоличност.Определението на Районния съд – Дупница подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кюстендил.