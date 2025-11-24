ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж с над 30 присъди остава в ареста заради кражба в Дупница
Според обвинението двамата са отнели ударна бормашина от багажника на паркиран автомобил на ул. "Проф. Ал. Балабанов“ в Дупница. Единият от тях е осъждан над 30 пъти, основно за кражби, поради което неговото деяние се разглежда като извършено при опасен рецидив. Вторият е привлечен по обвинение, извършено при повторност.
Съдът прие, че доказателствата по делото, включително направените самопризнания, дават основания да се предположи, че мъжете са извършили престъплението. То е квалифицирано като тежко умишлено по смисъла на закона. Предвиденото наказание за първия обвиняем е "лишаване от свобода“ от две до десет години, а за втория — от една до десет години.
В съдебните мотиви се подчертава, че и двамата са многократно осъждани и съществува реален риск да извършат ново престъпление или да се укрият, въпреки че имат постоянни адреси. Установено е още, че единият от тях няма издаден документ за самоличност.
Определението на Районния съд – Дупница подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кюстендил.
