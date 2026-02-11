Вчера в района автокъща в Кюстендил е пострадал 57-годишен мъж – при разтоварване на лек автомобил от платформа. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.Мъжът е със счупен десен крак. Оказана му е помощ в кюстендилската болница, взета му е кръв за анализ за употреба на алкохол и наркотични вещества.Образувано е досъдебно производство по случая, уведомен е дежурен прокурор.