ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж пострада при катастрофа между камион и каруца край Кюстендил
© ФОКУС
Пострадал е каруцарят, настанен е в кюстендилската болница с комоцио. На участниците в произшествието са направени тестове за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни.
Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Мъж се обеси в Рила
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бобошево търси финансиране за обновяване на обществени сгради
18:35 / 26.02.2026
И училище в петричко село вече може да се похвали със STEAM центъ...
18:35 / 26.02.2026
Децата на Благоевград се превърнаха в посланици на родолюбието в ...
16:08 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.