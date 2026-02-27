Снощи на път 1-6 – в района на село Ябълково е възникнало произшествие между товарен автомобил, управляван от 57-годишен водач, и каруца, управлявана от 64-годишен водач., съобщиха отПострадал е каруцарят, настанен е в кюстендилската болница с комоцио. На участниците в произшествието са направени тестове за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни.Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.