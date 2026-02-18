ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж от Рила е задържан заради изнасилване
© ФОКУС
Извършителят на деянието – 39-годишен местен жител, е задържан с полицейска заповед. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
Жители на Сандански излязоха на протест в защита на шофьора, предизвикал тежка катастрофа край Телиш
