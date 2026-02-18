Сподели close
Досъдебно производство за осъществено съвкупление с непълнолетно лице, лишено от възможност за самоотбрана и без негово съгласие е образувано в Районно управление – Рила, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

Извършителят на деянието – 39-годишен местен жител, е задържан с  полицейска заповед. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.