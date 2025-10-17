Мъж от Кюстендил осъден на затвор заради марихуана в кола

© Фокус Архив Мъж на 31 години от Кюстендил бе признат за виновен и осъден за незаконно държане на наркотично вещество, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. Делото, разглеждано от Районната прокуратура в Кюстендил, приключи с осъдителна присъда.



Лятото на 2024 година мъжът е бил задържан с 0,5 грама коноп (марихуана) в лек автомобил. Действието е било извършено докато се намира в изпитателния срок на наказание, наложено му през 2022 година за подобно престъпление.



В хода на съдебното следствие е установено, че макар количеството на наркотика да е малко (на стойност 10 лева), личността на обвиняемия представлява по‑висока степен на обществена опасност, като е взето предвид и съдебното му минало.



Със съдебен акт на Върховния наказателен съд, на мъжа е наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода при общ режим. Освен това е приведено в изпълнение и предходното наказание от 6 месеца лишаване от свобода, наложено му по друго дело. Присъдата е окончателна и вече е влязла в законна сила.