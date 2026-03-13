Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 39-годишен мъж от град Сандански.Около 09:25 часа на 12.03.2026 г. в района на ул. "Свобода“ в град Сандански, същият е нанесъл удар с юмрук в областта на лицето на 32-годишен служител на "Паркинги и гаражи“ в града след възникнал спор по повод изпълнение на служебните му задължения.За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.