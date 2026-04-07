Вчера около 19:30 часа 65-годишна жена от Сандански е била нападната от свой съгражданин. Това съобщиха за ФОКУС от Областна администрация на МВР - Благоевград.

Жената с прорезни наранявания в областта на главата.

Нападателят, който е на същата възраст, е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Той е нанесъл ударите с остър предмет.

Пострадалата е без опасност за живота, уточняват от благоевградската полиция.

За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.