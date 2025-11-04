Новини
Мъж и жена са осъдени на 20 години затвор за убийство в Гоце Делчев
Автор: Георги Кирилов 11:43Коментари (0)37
©
Петчленен състав на Окръжен съд Благоевград осъди 39-годишен мъж на 20 /двадесет/ години "лишаване от свобода“, при първоначален "строг“режим на изтърпяване на наказанието.

Със същата присъда разширеният съдебен състав осъди 23-годишната В. А. на 6 /шест/ години "лишаване от свобода“, при първоначален "строг“ режим на изтърпяване на наказанието.

Съдът призна за виновен 39-годишния Н. С. в това,че като извършител, в съучастие с В. А., а тя като помагач, умишлено е умъртвил В. В. на 41 години от град  Гоце Делчев, чрез нанасяне с нож на прободно-порезно нараняване, като престъплението е извършено при условията на опасен рецидив - след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на "лишаване от свобода“, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като има повече от две предишни осъждания на "лишаване от свобода“ за извършени умишлени престъпления от общ характер.

С присъдата подсъдимата В. А. на 23 години, е призната за виновна за в това, че на 02. 08. 2023 г., около 01:47 часа, в град Гоце Делчев, като помагач, в съучастие с Н. С. като извършител, умишлено е улеснила Н.  С. умишлено да умъртви В.  В., чрез нанасяне с нож на прободно-порезно нараняване, чрез даване на съвети и разяснения, уговорила е по телефона среща с В. В., отвела е Н. С. до мястото на срещата в град Гоце Делчев.

С присъдата подсъдимата е оправдана по повдигнатото й  обвинение-да е поела обещание спрямо другия подсъдим да даде помощ след деянието, изразяваща се в измиване на оръжието, с което е извършено престъплението и укриването му.

Присъдата на Благоевградския окръжен съд подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок.






