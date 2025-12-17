Вчера, около 09:00 часа, в района на село Горна Брезница, лек автомобил, управляван от 58-годишен мъж от село Горна Брезница, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в дясно от пътя и се е ударил челно в началото на подпорна стена от бетон.Водачът на автомобила е транспортиран за оказване на медицинска помощ в МБАЛ-Благоевград, където впоследствие е починал.По случая е образувано досъдебно производство.