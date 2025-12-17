ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж е загинал, след челен удар в бетонна стена в Горна Бразница
Водачът на автомобила е транспортиран за оказване на медицинска помощ в МБАЛ-Благоевград, където впоследствие е починал.
По случая е образувано досъдебно производство.
