Около 12:13 часа днес е получен сигнал за ПТП в района на село Катунци. По първоначална информация, мотоциклетист е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил.Мотоциклетистът е транспортиран за оказване на медицинска помощ в МБАЛ-Сандански, където е починал. Самоличността му се установява.