Мъж е настанен в болница в Дупница след тежка катастрофа в града. От Областната дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха за ФОКУС, че водач на лек автомобил е загубил контрол над превозното средство и се е блъснал в товарен автомобил.

След удара автомобилът се е завъртял и е ударил друг лекотоварен автомобил. Пострадал е неговият водач, който е транспортиран и настанен за лечение в болнично заведение.

Тестът за наркотици на водача на лекия автомобил е дал положителен резултат. Той е задържан.

Произшествието се обслужва.