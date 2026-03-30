Мъж е настанен в болница в Дупница след тежка катастрофа в града. От Областната дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха за, че водач на лек автомобил е загубил контрол над превозното средство и се е блъснал в товарен автомобил.След удара автомобилът се е завъртял и е ударил друг лекотоварен автомобил. Пострадал е неговият водач, който е транспортиран и настанен за лечение в болнично заведение.Тестът за наркотици на водача на лекия автомобил е дал положителен резултат. Той е задържан.Произшествието се обслужва.