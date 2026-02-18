38-годишен водач на лек автомобил е загубил контрол в района на село Дяково и се е ударил в друго превозно средство, управлявано от 51-годишен водач, съобщиха от. Пострадал е причинителят на произшествието.Мъжът е настанен в дупнишка болница със счупен таз. Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Дупница, уведомена е прокуратурата.