Мъж е пострадал при пожар в местността Гола Велика край Кюстендил, предаде. Огънят е обхванал къща, като на сигнала е реагирал екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, който е потушил пламъците.Пострадал е 43-годишен мъж, който е обгазен и с леко обгоряла дясна ръка. Той е транспортиран в кюстендилската болница за лечение.По първоначални данни пожарът е причинен от небрежност при боравене с открит огън.