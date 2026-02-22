ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъж е открит прострелян в дома си в Сливен
©
ОТ ОДМВР-Сливен казаха за ФОКУС, че е уведомена Окръжната прокуратура. Образувано е и досъдебно производство по случая.
Извършват се процесуално-следствени действия.
Още от категорията
/
Мъж се обеси в Рила
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Още едно свлачище в Югозападна България
20:07 / 21.02.2026
"Сух режим" в Бараково
10:17 / 21.02.2026
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В Рилския манас...
10:17 / 21.02.2026
Светиня за поклонение в Кюстендил
10:20 / 21.02.2026
"Бързи проверки" за работници без договори в Кюстендилско
16:19 / 20.02.2026
Полицейското управление в Кюстендил отчете по-висока разкриваемос...
15:53 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.