ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Музеят в Кюстендил с две изложби през септември
Тя представя едно слабо познато културно-историческо богатство, каквито са графитите по живописта на средновековния храм. По стенописите от втория живописен слой от края на XI в., разположени по стълбовете в наоса, са открити над 220 такива. Графитите са датирани от XII – XIII в. Те са оставяни както от местното население на тогавашния Велбъжд така и от пътешественици, посетили храма през Средновековието.
Срещат се изображения на конници, хора, животни, кръстове, слънчеви и схематични изображения, знаци, кораби, средновековни оръжия и мн. др. Тези графити са своеобразно огледало за живота, бита и вярванията на хората през Средните векове в земите на Велбъжд.
На 26 септември от 16.00 часа в Пирговата кула ще бъде представена пътуващата изложба на Регионален етнографски музей на открито "Етър" - Габрово "Наследството на занаятчията. 15 истории от музей "Етър“. Тя разказва за уменията на български майстори, за връзката между поколенията и как се учи занаят с "ум, ръце и сърце“.
В работилниците се преплитат история, майсторлък и лични съдби. Занаятите са мост между минало и настояще, а наследството на занаятчиите в музей "Етър“ вдъхновява.
Изложбата провокира интереса на съвременния човек към традиционните занаяти със своите 31 табла, с изображения и текстове за 15 майстори и занаяти; 15 видео филма, които представят личните им истории и техните умения да направят традиционни изделия с оригинален инструментариум; 15 майсторски изделия; 1 виртуална реалност, която представя дървостругарството и устройството на хоризонталния стан; 1 приложение –игра със звук и изображения на 5 традиционни български музикални инструмента; 1 модул, където децата сами се запознават със занаятите и работят с естествени материали.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: