Музеят в Кюстендил с две изложби през септември

© Фокус Архив Регионален исторически музей "Академик Йордан Иванов“ – Кюстендил ще представи две изложби този месец, предаде "Фокус“. Първата е по повод инициативата Европейски дни на наследството. На 17 септември от 17.30 часа във фоайето на Общински театър -Кюстендил ще бъде представена мобилната изложба "Средновековни графити от църквата Свети Георги".



Тя представя едно слабо познато културно-историческо богатство, каквито са графитите по живописта на средновековния храм. По стенописите от втория живописен слой от края на XI в., разположени по стълбовете в наоса, са открити над 220 такива. Графитите са датирани от XII – XIII в. Те са оставяни както от местното население на тогавашния Велбъжд така и от пътешественици, посетили храма през Средновековието.



Срещат се изображения на конници, хора, животни, кръстове, слънчеви и схематични изображения, знаци, кораби, средновековни оръжия и мн. др. Тези графити са своеобразно огледало за живота, бита и вярванията на хората през Средните векове в земите на Велбъжд.



На 26 септември от 16.00 часа в Пирговата кула ще бъде представена пътуващата изложба на Регионален етнографски музей на открито "Етър" - Габрово "Наследството на занаятчията. 15 истории от музей "Етър“. Тя разказва за уменията на български майстори, за връзката между поколенията и как се учи занаят с "ум, ръце и сърце“.



В работилниците се преплитат история, майсторлък и лични съдби. Занаятите са мост между минало и настояще, а наследството на занаятчиите в музей "Етър“ вдъхновява.



Изложбата провокира интереса на съвременния човек към традиционните занаяти със своите 31 табла, с изображения и текстове за 15 майстори и занаяти; 15 видео филма, които представят личните им истории и техните умения да направят традиционни изделия с оригинален инструментариум; 15 майсторски изделия; 1 виртуална реалност, която представя дървостругарството и устройството на хоризонталния стан; 1 приложение –игра със звук и изображения на 5 традиционни български музикални инструмента; 1 модул, където децата сами се запознават със занаятите и работят с естествени материали.