Музеят в Кюстендил с детска работилница за Освобождението
В рамките на инициативата участниците ще изработват апликации на униформи от Руско-турската освободителна война – опълченска и руска, както и 3D изображение на генералска униформа от Лейбгвардейския егерски полк, части от който участват в освобождението на града.
Работилницата предлага и интерактивни занимания, сред които подреждане на пъзели с емблематични картини, посветени на събитията от периода 1877–1878 година, както и възможност децата да се облекат в дрехи на българските опълченци.
Заниманията ще се проведат на 29, 30 и 31 януари в Музейния детски кът, в часовия диапазон от 14.00 до 17.00 часа.
