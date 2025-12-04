Регионалният исторически музей – Кюстендил кани най-малките посетители на специална музейна работилница, посветена на една от най-древните човешки дейности – тъкачеството, предаде. На 11 и 12 декември от 14.00 до 17.00 часа в специализирания детски кът на музея децата ще се докоснат до тайните на праисторическите занаяти чрез темата "Коледен стан“.Археологическите проучвания в региона разкриват множество тежести за стан, които свидетелстват за ранната поява на този занаят още през VІ – V хилядолетие пр. Хр. Особен интерес представляват и артефактите, свързани с процеса на предене – керамични съдове с вътрешни дръжки, т. нар. "въртящи се купи“, както и прешлени за вретено. Един от малкото открити в България съдове с дръжка от вътрешната страна на дъното се съхранява именно в РИМ – Кюстендил. Той произхожда от обекта при с. Слатино и датира от V хилядолетие пр. Хр.От същия обект е и изключително любопитният прешлен за вретено с врязани знаци, два от които изобразяват съзвездията Лебед и Голяма мечка. Това откритие подсказва, че праисторическите хора вероятно са свързвали въртеливото движение на вретеното с "въртенето“ на небето – ранно свидетелство за наблюдателност и символично мислене.В рамките на работилницата децата ще имат възможност да работят с ръце, тъчейки на малки хоризонтални станчета – занимание, което развива фина моторика и ги запознава по интерактивен и увлекателен начин с живота на древните хора.Събитието "Коледен стан“ обещава едновременно празнично настроение и незабравима среща с ранната история на тъкачеството – занаят, който свързва поколенията през хилядолетията.