|Музеят в Кюстендил е посрещнал стотици деца през лятото
Образователните занимания са в областта на историята и традициите, културата и изкуството в древността. Те са започнали в изложбената зала на джамия "Ахмед бей" и разглеждането на изложбата "Музеен буквар" с помощта на интерактивна книжка. Тя се състои от 16 теми, обхващащи областите на познание, представени в изложбата.
Включените в нея различни дидактически задачи поставят малките посетители в ролята на изследователи в самостоятелното търсене на техните отговори. Насочена към малки и големи, изложбата дава възможност на посетителите да тестват експонатите – да пишат с туш и перо, играят на древни настолни игри, тъкат, правят метални рингове за плетене на ризници, преобличат се във възстановки на исторически костюми.
Заниманията са продължили в Специализирания детски кът на музея и с темите: Измерване на времето в древността; Шевица върху лъжица; Антично изкуство: коли и декорации; Традиционни занаяти: тъкачество и опинчарство.
По случай празника Панагия – въздигане на хляба (15 август), деца от ДГ "Слънце“ са се запознали с технологията на правене на брашно в каменната епоха с помощта на хромел, а петокласници и третокласници от Основно училище "Св. Паисий Хилендарски“ са съчетали практика, игри и уроци по история.
Лятната програма е гостувала и на Центъра за работа с деца "Св. Стилиян“, където темата за българската шевица е събудила интерес и вдъхновение.
От културния институт в Кюстендил благодариха на всички малки откриватели, които са направили музея пъстър и оживен през лятото.
