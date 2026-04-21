Мащабни дейности по почистване и дезинфекция на основния резервоар, захранващ Мурсалево, ще оставаят "на сухо" жителите на кочериновското село.

От общинската администрация в Кочериново допълниха за ФОКУС, че специализираните екипи на водното дружество вече работят на терен, като се очаква дейностите по профилактиката да продължат през целия работен ден. Според официалния график нормалното водоподаване трябва да бъде възстановено след 16:00 ч.

"Мярката е необходима, за да се гарантира качеството на питейната вода и безаварийната работа на системата през предстоящите летни месеци“, поясниха от местната управа.

Въпреки че екипите ще се опитват да работят максимално бързо, жителите са предупредени да се запасят с необходимите количества вода за питейни и битови нужди. От общината призовават за търпение, като подчертават, че чистотата на водния ресурс е основен приоритет за здравето на хората.