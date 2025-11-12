ЗАРЕЖДАНЕ...
"Мовембър 2025" в болницата в Разлог
Мовембър напомня, че мъжествеността не е пречка за профилактичната грижа за здравето.
В последните години, не само в Европа, но и в България, нараства броят на напълно излекуваните от този вид рак.
Една от основните цели на Мовембър е да насърчи мъжете да посещават по-често профилактични прегледи. Често раковите заболявания се развиват без симптоми и най-сигурният начин за ранно диагностициране са редовните прегледи и профилактичните изследвания. Заболяване като рака на простата е напълно лечимо, когато е открито навреме.
МБАЛ " Д-р Асен Велев“ – Разлог обявява безплатни прегледи и изследвания за рак на простатата за мъже над 50 годишна възраст - 14,15 и 16 ноември от 11:00 часа.
Д-р Георги Кесов ще изпълни дейности, насочени към провеждане на профилактика за ранно откриване на злокачествени новообразувания на простатата сред групи от здравното население - мъже над 50 годишна възраст.
Прегледът се извършва след задължителен преглед тест за PSA – общ и свободен на мъже в клинична лаборатория в МБАЛ – Разлог.
Записване за преглед е задължително на тел: 0893541063 или на регистратура в МБАЛ "Д-р Асен Велев“- Разлог.
