|Монтесори духът влиза в ОУ "Марин Дринов" – Кюстендил
Учениците в училището се обучават в екипна среда, където се насърчава експериментирането, задаването на смели въпроси и свързването на знания от различни учебни предмети. "Стремим се към позитивна и сигурна среда, в която всяко дете се чувства спокойно и уверено да опитва, греши, открива и да расте“, споделиха от ръководството на училището.
В много от класните стаи вече успешно се прилагат групова работа, учене чрез опити и проекти, както и систематично развитие на социално-емоционални умения. Утвърждава се култура на уважение, подкрепа и разбирателство. В уроците се поставя акцент върху междупредметните връзки — учениците преплитат знания от математика, природни науки, български и чужди езици, както и изкуства, за да решават реални проблеми от различни научни перспективи.
Като част от стремежа си към модерна и вдъхновяваща учебна среда, училището наскоро получи дарение от 100 нови книги за своята интегрирана библиотека. Сред тях има енциклопедии и интерактивни издания, които не само дават отговори, но и провокират нови въпроси и изследователски интерес у децата.
"Тези книги добавяме към стотиците други, които вече вложихме, и те директно "отиват при децата“ — в кабинетите и фоайетата, за да са на една ръка разстояние и да създават уютни кътчета за четене и изследване“, посочиха още от Дриновското училище.
С всеотдайна работа и визия за бъдещето, ОУ "Проф. Марин Дринов“ се утвърждава като пример за съвременно, ангажирано и вдъхновяващо училище в региона.
