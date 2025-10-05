Новини
Монтесори духът влиза в ОУ "Марин Дринов" – Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 13:27Коментари (0)55
© Фокус
виж галерията
Основно училище "Професор Марин Дринов“ в град Кюстендил активно върви по пътя на развитие като иновативно учебно заведение, предаде "Фокус". Разположено под емблематичния хълм "Хисарлъка“, школото поставя във фокуса на своята образователна визия вдъхновяващите методи на Монтесори общността в България.

Учениците в училището се обучават в екипна среда, където се насърчава експериментирането, задаването на смели въпроси и свързването на знания от различни учебни предмети. "Стремим се към позитивна и сигурна среда, в която всяко дете се чувства спокойно и уверено да опитва, греши, открива и да расте“, споделиха от ръководството на училището.

В много от класните стаи вече успешно се прилагат групова работа, учене чрез опити и проекти, както и систематично развитие на социално-емоционални умения. Утвърждава се култура на уважение, подкрепа и разбирателство. В уроците се поставя акцент върху междупредметните връзки — учениците преплитат знания от математика, природни науки, български и чужди езици, както и изкуства, за да решават реални проблеми от различни научни перспективи.

Като част от стремежа си към модерна и вдъхновяваща учебна среда, училището наскоро получи дарение от 100 нови книги за своята интегрирана библиотека. Сред тях има енциклопедии и интерактивни издания, които не само дават отговори, но и провокират нови въпроси и изследователски интерес у децата.

"Тези книги добавяме към стотиците други, които вече вложихме, и те директно "отиват при децата“ — в кабинетите и фоайетата, за да са на една ръка разстояние и да създават уютни кътчета за четене и изследване“, посочиха още от Дриновското училище.

С всеотдайна работа и визия за бъдещето, ОУ "Проф. Марин Дринов“ се утвърждава като пример за съвременно, ангажирано и вдъхновяващо училище в региона.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
