Момиченце е първото бебе в Кюстендил за новата година
Това съобщи началникът на отделението по “Акушерство и гинекология" д-р Валери Томов. Той поздрави д-р Ана Цветанов и екипа, асистирал при израждане на детенцето. Раждането е станало по естествен път, като това е второто бебе на майката Мария. Първото дете на гордите родители също е момиченце, вече на 5 г. и носи хубавото име Ния.
Младата родилка е само на 23 години. С бащата Александър изказаха специални благодарности за проявените грижи и професионално отношение от страна на лекарите, акушерите и сестрите в отделението по АГ на МБАЛ - Кюстендил.
