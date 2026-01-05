Първото новородено бебе за 2026 година в МБАЛ “Д-р Никола Василиев" в град Кюстендил е момиченце, предаде. Новороденото носи името Никол и е с мерки 3,100 кг. и 49 см. Бебето е проплакало точно в 17.15 ч. на 3 януари.Това съобщи началникът на отделението по “Акушерство и гинекология" д-р Валери Томов. Той поздрави д-р Ана Цветанов и екипа, асистирал при израждане на детенцето. Раждането е станало по естествен път, като това е второто бебе на майката Мария. Първото дете на гордите родители също е момиченце, вече на 5 г. и носи хубавото име Ния.Младата родилка е само на 23 години. С бащата Александър изказаха специални благодарности за проявените грижи и професионално отношение от страна на лекарите, акушерите и сестрите в отделението по АГ на МБАЛ - Кюстендил.