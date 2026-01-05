Първото бебе, родено в МБАЛ "Югозападна болница“ е момиченце, родено на 2 януари.Общо 101 бебета са проплакали през 2025 г. в община Сандански – 55 момчета и 46 момичета.Броят на бебетата, родени в други болници, жители на община Сандански, е 164.Бебетата, жители на община Сандански, родени в чужбина са 67.Първото бебе, родено в МБАЛ "Югозападна болница“ за 2026 г. е родено на 02.01.2026 г. и е момиченце, жител на община Сандански.