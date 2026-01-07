Първото бебе в община Петрич за новата 2026 година се роди на Йордановден, съобщиха от Общината. То е момиченце и ще носи прекрасното име Божидара.Малката дама тежи 3 780 кг и е висока 55 см. "Пожелаваме на Божидара да расте здрава и да се усмихва винаги красиво на света", допълват от Общината.