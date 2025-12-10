Тежка катастрофа е станала на пътя преди град Бобов дол, съобщиха от пресцентъра на. Сигналът за инцидента е подаден в полицията чрез телефон 112.Пътнотранспортното произшествие е възникнало в близост до бензиностанция. Лек автомобил е самокатастрофирал, като е бил управляван от 21-годишна водачка от Бобов дол. При инцидента на място е загинала 19-годишна пътничка от Бяла Слатина.Тежко пострадала е и 25-годишната собственичка на автомобила, която също е пътувала в него. Тя е настанена в столично лечебно заведение с опасност за живота.По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление – Бобов дол. Уведомен е дежурен прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил.