Момиче загина при катастрофа край Бобов дол
Пътнотранспортното произшествие е възникнало в близост до бензиностанция. Лек автомобил е самокатастрофирал, като е бил управляван от 21-годишна водачка от Бобов дол. При инцидента на място е загинала 19-годишна пътничка от Бяла Слатина.
Тежко пострадала е и 25-годишната собственичка на автомобила, която също е пътувала в него. Тя е настанена в столично лечебно заведение с опасност за живота.
По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление – Бобов дол. Уведомен е дежурен прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил.
