Момиче е блъснато на пешеходна пътека в Кюстендил
© Фокус
То е настанено в кюстендилската болница със съмнение за комоцио.
По случая е образувано бързо полицейско производство.
