Момиче е блъснато на пешеходна пътека в Кюстендил, предаде. Инцидентът е възникнал на булевард "Сливница“. 14-годишното момиче е било блъснато на пешеходна пътека от лек автомобил.То е настанено в кюстендилската болница със съмнение за комоцио.По случая е образувано бързо полицейско производство.