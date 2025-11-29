Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Момиче е блъснато на пешеходна пътека в Кюстендил, предаде "Фокус“. Инцидентът е възникнал на булевард "Сливница“. 14-годишното момиче е било блъснато на пешеходна пътека от лек автомобил.

То е настанено в кюстендилската болница със съмнение за комоцио.

По случая е образувано бързо полицейско производство.