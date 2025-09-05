ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Молебен за здраве и благоденствие събра десетки вярващи в Разлог
Сред присъстващите бяха кметът на Община Разлог, ръководният екип на Общината, представители на Общинска администрация и десетки миряни, които с обща молитва отправиха взор към небето с молба и надежда за мир, здраве и благополучие.
Молебенът бе воден от архиерейския наместник отец Янко Русков, който призова вярващите да бъдат по-добри, по-смирени и винаги близо до Бога. В края на службата той поръси за здраве и отправи топли благопожелания към всички.
Дошлите в храма миряни днес си тръгнаха с надежда и вяра, че молитвите за здраве, мир и благоденствие ще донесат светли дни за общината и хората.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: