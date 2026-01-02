Община Кюстендил последователно и стратегически инвестира в съвременно образование, дигитални умения и модерна учебна среда, предаде. Един от най-видимите резултати на тази политика е изграждането на широка мрежа от STEM центрове – модерни образователни пространства, които превръщат ученето в преживяване и развиват умения по наука, технологии, инженерство и математика чрез практика, иновации и творчество.Само през последните две години в почти всички училища на територията на общината са изградени и оборудвани STEM кабинети. Това нарежда Кюстендил сред водещите примери в региона за целенасочено развитие на модерно и конкурентоспособно образование, ориентирано към нуждите на новото поколение.Към момента функциониращи STEM центрове има в 11 учебни заведения – от началния до професионалния етап на обучение. Сред тях са: Начално училище "Свети Климент Охридски“, Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий“, Основно училище "Проф. Марин Дринов“, Основно училище "Иван Вазов“, Основно училище "Св. Паисий Хилендарски“, Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов“, Спортно училище "Васил Левски“, Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски“, Професионална гимназия по туризъм "Никола Вапцаров“, Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов“ и Професионална гимназия по лека промишленост "Владимир Димитров – Майстора“.Допълнителен акцент в тази последователна образователна политика е изграждането на STEM център в Детска градина "Слънце“ – първият по рода си в детско заведение в региона. Така още от най-ранна възраст децата правят първите си стъпки в света на науката, технологиите и експериментите.