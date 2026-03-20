Читалищната библиотека в Банско вече разполага с изцяло обновена и модернизирана дигитална среда. В кратки срокове бе създадено съвременно пространство, оборудвано с нова техника и бърз широколентов интернет, осигуряващи отлични условия за работа, обучение и четене.В интериора е запазен автентичният дух чрез масивни резбовани мебели, съчетани с ново, функционално офис обзавеждане. Резултатът е хармонична комбинация между традиция и съвременен дизайн.На официалното откриване присъстваха представители на ръководството на Община Банско, а читалищните специалисти бяха поздравени от кмета Стойчо Баненски.Проектът е реализиран по процедура "Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ към Компонент "Образование и умения“. Основната му цел е да повиши достъпа до качествено обучение чрез създаване на модерни дигитални пространства в цялата страна, оборудвани с необходимата техника и интернет свързаност.