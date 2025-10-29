Новини
Модел на Гутенберговата преса показват в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 08:41
© Фокус
виж галерията
Залата на Възрожденското училище в Кюстендил ще се превърне в своеобразна машина на времето, чрез която посетителите ще могат да се докоснат до историята на книгопечатането, предаде "Фокус". Там ще бъде представено копие на печатната преса на Йоханес Гутенберг от XV век – изобретението, поставило началото на съвременното книгоиздаване. Официалното представяне на уникалния културен проект ще се състои днес от 14.30 часа.

Инициативата е дело на Диян Павлов – Джими от Творителница "О’Писменехъ!“ и се организира от Община Кюстендил и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил. Събитието е посветено на 1 ноември – Деня на народните будители.

В рамките на 29 и 30 октомври, между 10.00 и 16.00 часа, всички граждани и гости на града ще имат възможност да видят отблизо прототипа на пресата на Йоханес Гутенберг, изработен от плевенския творец.

Творителница "О’Писменехъ!“ е уникално културно-образователно пространство, което представя развитието на писмеността и книгопечатането по интерактивен и достъпен начин. Авторът – художник и графичен дизайнер – е създал действащ модел на първата печатарска преса в света, който показва процеса на отпечатване на текстове и изображения по оригиналния метод на Гутенберг.

Информация за дейността на Творителница "О’Писменехъ!“ вече е включена и в учебника по изобразително изкуство за 10. клас на издателство "Просвета Плюс“, в раздела "Музеи за съвременно изкуство“.

"Всички любители на историята, изкуството и писменото слово са поканени да се потопят в света на ранното книгопечатане и да се запознаят с това изключително съчетание между традиция, творчество и знание“, посочват организаторите.

Статистика: