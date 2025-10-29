ЗАРЕЖДАНЕ...
|Модел на Гутенберговата преса показват в Кюстендил
Инициативата е дело на Диян Павлов – Джими от Творителница "О’Писменехъ!“ и се организира от Община Кюстендил и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил. Събитието е посветено на 1 ноември – Деня на народните будители.
В рамките на 29 и 30 октомври, между 10.00 и 16.00 часа, всички граждани и гости на града ще имат възможност да видят отблизо прототипа на пресата на Йоханес Гутенберг, изработен от плевенския творец.
Творителница "О’Писменехъ!“ е уникално културно-образователно пространство, което представя развитието на писмеността и книгопечатането по интерактивен и достъпен начин. Авторът – художник и графичен дизайнер – е създал действащ модел на първата печатарска преса в света, който показва процеса на отпечатване на текстове и изображения по оригиналния метод на Гутенберг.
Информация за дейността на Творителница "О’Писменехъ!“ вече е включена и в учебника по изобразително изкуство за 10. клас на издателство "Просвета Плюс“, в раздела "Музеи за съвременно изкуство“.
"Всички любители на историята, изкуството и писменото слово са поканени да се потопят в света на ранното книгопечатане и да се запознаят с това изключително съчетание между традиция, творчество и знание“, посочват организаторите.
