ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Много емоции в последната седмица на август в Кюстендил
На 29 август със своите концерти продължава Професионалният духов оркестър към Община Кюстендил. Изявата е планирана за 20.00 часа на площада в града. От 21.00 часа започва прожекция от "София филм фест на път Кюстендил“. Ще бъде представен филмът "Всичко си има край“.
На 30 и 31 август ще се проведе Международният конкурс за шлагерна песен "Пей сърце“. Откриването му ще бъде от 18.30 часа на сцена "Олга Борисова“.
На 30 август в лесопарк "Хисарлъка“ ще бъде даден старт на "CUSTOM HILL RIDE 2025“. Посетителите ги очакват уникални къстъм мотоциклети, ретро коли, хот родове. Ще има парадно каране по живописното горско трасе, игри, томболи и награди, зони за храна и други. От 20.30 часа на сцена "Базиликата“ група SEVI гостува на Кюстендил като част от турнето по повод своята 15-та годишнина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: