Много емоции в последната седмица на август в Кюстендил

Разнообразна културна програма ще предложи на жителите и гостите на Кюстендил културният календар в последната седмица на месец август, предаде "Фокус". На 28 август предстои инициативата "Музикален четвъртък", организирана от читалище "Братство". Пред публиката ще се представят Туристически хор "Осоговско ехо" и Музикална компания "Пей сърце". Началото е от 18.30 часа на откритата сцена пред читалището.



На 29 август със своите концерти продължава Професионалният духов оркестър към Община Кюстендил. Изявата е планирана за 20.00 часа на площада в града. От 21.00 часа започва прожекция от "София филм фест на път Кюстендил“. Ще бъде представен филмът "Всичко си има край“.



На 30 и 31 август ще се проведе Международният конкурс за шлагерна песен "Пей сърце“. Откриването му ще бъде от 18.30 часа на сцена "Олга Борисова“.



На 30 август в лесопарк "Хисарлъка“ ще бъде даден старт на "CUSTOM HILL RIDE 2025“. Посетителите ги очакват уникални къстъм мотоциклети, ретро коли, хот родове. Ще има парадно каране по живописното горско трасе, игри, томболи и награди, зони за храна и други. От 20.30 часа на сцена "Базиликата“ група SEVI гостува на Кюстендил като част от турнето по повод своята 15-та годишнина.