61-годишен мъж е подал сигнал в Районното управление в Кюстендил, че е бил въведен в заблуждение от 69-годишна жена от София, съобщиха от пресцентъра на. Жената се представила за правоспособна адвокатка, а кюстендилецът е ощетен с 550 евро.По данни на потърпевшия комуникацията с "адвокатката“ е продължила от 3 до 20 февруари. Тя го убедила, че срещу тази сума ще бъде постановено съдебно решение и присъдено обезщетение в негова полза. Според думите ѝ решението трябвало да бъде издадено от Районен съд - Тутракан, като 500 евро от сумата били предназначени за прокурор и съдия.По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.