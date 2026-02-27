ЗАРЕЖДАНЕ...
Мнима адвокатка измами кюстендилец
По данни на потърпевшия комуникацията с "адвокатката“ е продължила от 3 до 20 февруари. Тя го убедила, че срещу тази сума ще бъде постановено съдебно решение и присъдено обезщетение в негова полза. Според думите ѝ решението трябвало да бъде издадено от Районен съд - Тутракан, като 500 евро от сумата били предназначени за прокурор и съдия.
По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.
