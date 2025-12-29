ЗАРЕЖДАНЕ...
Млади творци от Кюстендил превърнаха ръждата в цвят
С общи усилия и творчески заряд младите участници превърнаха едно забравено и изоставено място в центъра на града в цветна и въздействаща градска визия. Инициативата е реализирана от детския лагер "Живей с любов“ – село Смоличано, Центъра на занаятите, Младежкия център и Основно училище "Професор Марин Дринов“, с подкрепата на Община Кюстендил и Общинско предприятие "Чистота“.
Младите художници се събраха на улица "Генерал Крум Лекарски“, където години наред около частен имот стои неугледно ламаринено заграждение. С тебешири, спрейове, цветове и въображение студената и ръждясала ограда постепенно се превърна в пъстро и привлекателно пространство, което променя облика на градската среда.
"Необходима е само мотивация в младежите и желание за нещо различно. Чрез изкуството възпитаваме децата си да усещат и възприемат красотата, да я създават, да творят и да променят средата около себе си. Така им показваме, че светът може да бъде по-красив, по-цветен и по-различен чрез уличното изкуство“, каза Елена Начева, председател на читалище "Пробуждане 2020“ от село Смоличано.
