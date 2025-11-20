Седем нови медицински сестри започват работа в болницата в Кюстендил, предаде. Те ще подпомагат работата на лекарите и ще се грижат за пациентите в отделенията по "Педиатрия“, "Вътрешни болести“, "Кардиология“, "Психиатрия“, "Хирургия“ и "Анестезиология и реанимация“. Директорът на лечебното заведение Димитър Стоилов, заедно с главната сестра Албена Веселинова, се срещна с новоназначените и им пожела успех.Част от сестрите досега са работили като болногледачи и вече имат опит в болничната среда.Стоилов обясни, че по време на обучението си за медицински сестри те са получавали стипендии от МБАЛ "Д-р Никола Василиев“. От началото на тази година и Община Кюстендил осигурява допълнителна стипендия за медицински специалисти, които след завършването си ще останат да работят в болницата.Ежемесечните стипендии са част от общата инициатива на двете институции да подкрепят студенти и млади хора, избрали медицинската професия. Освен финансовата подкрепа се гарантира и работно място веднага след дипломиране. Единственото условие е след семестриалното обучение медицинските специалисти да сключат петгодишен договор с болницата.Независимо в кое висше учебно заведение се обучават, стипендията се изплаща ежемесечно през целия период на следването.