Млади медицински сестри дават нова енергия на болницата в Кюстендил
© Фокус
Част от сестрите досега са работили като болногледачи и вече имат опит в болничната среда.
Стоилов обясни, че по време на обучението си за медицински сестри те са получавали стипендии от МБАЛ "Д-р Никола Василиев“. От началото на тази година и Община Кюстендил осигурява допълнителна стипендия за медицински специалисти, които след завършването си ще останат да работят в болницата.
Ежемесечните стипендии са част от общата инициатива на двете институции да подкрепят студенти и млади хора, избрали медицинската професия. Освен финансовата подкрепа се гарантира и работно място веднага след дипломиране. Единственото условие е след семестриалното обучение медицинските специалисти да сключат петгодишен договор с болницата.
Независимо в кое висше учебно заведение се обучават, стипендията се изплаща ежемесечно през целия период на следването.
