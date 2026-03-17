Млади актьори от НАТФИЗ излизат на сцена в Кюстендил
В рамките на театрална седмица, от 23 до 27 март, абсолвентите от класа на доц. Боряна Георгиева ще представят общо 14 спектакъла на дипломната постановка "Как Луната загуби светлината си“ от Милица Недева, с режисьор Димитър Стефанов. Очаква се над 1400 деца да посетят представлението, подготвено от най-младите актьори в страната.
Община Кюстендил е домакин на инициативата, като младите артисти ще бъдат гости на града по време на театралната седмица. Освен срещите с публиката, те ще имат възможност да се запознаят с културно-историческото наследство на Кюстендил и да открият потенциала му като дестинация за културен и СПА туризъм.
В програмата е включена и среща на преподаватели от НАТФИЗ с кандидат-студенти. Тя ще се проведе на 25 март от 15.00 часа в Камерната зала на Регионалния културен институт, като на нея ще бъдат представени специалностите в академията, условията за кандидатстване и възможностите за обучение. Входът за събитието е свободен.
Дадоха ход на делото за смъртта на 18-годишно момиче край Кюстенд...
17:25 / 16.03.2026
Дупнишките ученици с по-разнообразно меню в стола
16:32 / 16.03.2026
Спипаха четирима за нерегламентирано каране на моторни шейни край...
14:59 / 16.03.2026
21-годишен шофьор "летя" два пъти с близо 200 км/ч. край Сливен
11:16 / 16.03.2026
