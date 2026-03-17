Кюстендил ще отбележи 27 март – Международния ден на театъра с поредица от дипломни спектакли на абсолвенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ), предаде. За петнадесета поредна година младите актьори ще посрещнат празника на сцената на Регионалния културен институт в града.В рамките на театрална седмица, от 23 до 27 март, абсолвентите от класа на доц. Боряна Георгиева ще представят общо 14 спектакъла на дипломната постановка "Как Луната загуби светлината си“ от Милица Недева, с режисьор Димитър Стефанов. Очаква се над 1400 деца да посетят представлението, подготвено от най-младите актьори в страната.Община Кюстендил е домакин на инициативата, като младите артисти ще бъдат гости на града по време на театралната седмица. Освен срещите с публиката, те ще имат възможност да се запознаят с културно-историческото наследство на Кюстендил и да открият потенциала му като дестинация за културен и СПА туризъм.В програмата е включена и среща на преподаватели от НАТФИЗ с кандидат-студенти. Тя ще се проведе на 25 март от 15.00 часа в Камерната зала на Регионалния културен институт, като на нея ще бъдат представени специалностите в академията, условията за кандидатстване и възможностите за обучение. Входът за събитието е свободен.