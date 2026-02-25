ЗАРЕЖДАНЕ...
Младежкото ГЕРБ в Кюстендил стана на 18
В неформалната среща, която бе по инициатива на областния координатор Нели Точева, се включиха: Георги Владов - председател на младежката структура, народните представители Христо Терзийски и Даниел Александров, областният координатор Даниел Данчев и кметът на Сапарева баня Калин Гелев.
Георги Владов поздрави за активността и добрата кондиция структурата и припомни, че една от най-успешните младежки академии на национално ниво бе проведена миналата есен в Кюстендил.
“Ние сме динамото на ГЕРБ, ние сме тези, които даваме идеите. ГЕРБ е единствената партия, която реално дава шанс на младите хора. Огромна възможност е за нас, като младежи, да бъдем в листите", заяви Георги Владов. Той апелира младите хора да вкарват нови идеи в предстоящата кампанията, да комуникират и показват направеното от ГЕРБ в социалните мрежи и да инициират реален политически дебат. “На тези избори трябва да бъдем смели - те са предопределящи", посочи Владов.
Христо Терзийски обясни, че ГЕРБ е най-живата партия, защото няколко пъти е била в опозиция, но по волята на хората се е завръщала в управлението. “Това е така, защото сме най-близо до хората и можем да решаваме проблемите. Имаме и кусури, но никой не е направил повече, отколкото ГЕРБ - това е зримо и е факт", каза още Терзийски.
С младите хора кметът на Сапарева баня Калин Гелев сподели по какви проекти работи Общината и какво предстои да се реализира. “Във ваши ръце е промяната на държавата, но тя не става за ден. Трябва много търпение и упоритост. С магическа пръчка нищо не се случва", обясни градоначалникът.
Областният координатор Даниел Данчев подчерта, че реализираните инфраструктурни проекти в община Кюстендил и в областта са резултат от работата на досегашния кабинет, на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, на народния представител Христо Терзийски и на подготвените проекти от кметските екипи по места.
Сред част от реализираните проекти в Кюстендил той посочи: обновяването на двата основни входа на града, Езиковата гимназия, стадиона, санирането на жилищни сгради, Галерията, Трето основно училище, Индустриалния парк, новия ядрено-магнитен резонанс и скенер в МБАЛ - Кюстендил и много други.
“Радвам се, че навсякъде виждаме млади и активни хора, които искат да останат тук, в България, и да променят нещо", каза народният представител Даниел Александров и завърши с думите: “Горе главата, ние няма от какво да се срамуваме! Единни сме, заедно сме и отново ще се справим по най-добрия начин“.
