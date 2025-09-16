Новини
Младежи с увреждания редят изложба в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 16:05
© Фокус
Архив
Фондация "Сийдър“ ще отбележи своята 20-годишнина в Кюстендил, предаде "Фокус“. Това ще се случи на 2 октомври от 10.00 часа в залата на Възрожденското училище. Тогава ще бъде открита изложба на картини на младежи с увреждания, с които фондацията работи.

Събитието ще отбележи 15 години от откриването на четирите къщи за хора с увреждания от семеен тип “Сияние", които фондацията управлява в града, и 10 години от работата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция “Синева", който подкрепя младежи с интелектуални увреждания и техните семейства.

"Сийдър“ е първата организация, която самостоятелно закрива дом за деца с интелектуални увреждания в България, а именно – домът в село Горна Козница. Фондацията предоставя услуги от нов тип и близка до семейната среда в своите къщи, като използва международно признати методи и работи за развитие на самостоятелност, осигуряване на достоен живот и приемане на младежите от общността.

Фондацията управлява общо 9 центъра за социални услуги в Кюстендил и в Казанлък, като понастоящем полага ежедневна 24-часова грижа за над 80 деца и младежи в неравностойно положение.






