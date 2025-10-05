ЗАРЕЖДАНЕ...
|Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Официалните лица и дарителите бяха удостоени с грамоти за дългогодишното си сътрудничество и подкрепа за организацията.
Атмосферата в залата беше празнична, но и сърдечна. Присъстваха младежи от ЦНСТ "Сияние“ и ЦСРИ "Синева“, които се радваха да бъдат на събитие посветено на тях и центровете, от които са част. Голяма част от присъстващите представители на социалните услуги в града, които познаваха младежите от предишната си работа с тях, се радваха да ги видят израснали и можещи. Посетителите разгледаха с голям интерес картините, които младежите са създали под ръководството на арттерапевта Десислава Анакиева.
Както каза изпълнителният директор на фондацията, Адриана Гоцова, "Струва ми се, че най-важното, което обобщава нашата история е, че фондация "Сийдър“ е това, което е, защото успява да увлече хората около себе си, да ги събере и заедно да покажем, че няма невъзможни и трудни случаи и деца.“
Изложбата с картини на младежите с увреждания от услугите на фондация "Сийдър“ в град Кюстендил ще остане във Възрожденското училище до 9 октомври тази година.
