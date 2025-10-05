Новини
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 11:59Коментари (0)89
В Кюстендил бяха подобаващо отбелязани  20 години от основаване на фондация "Сийдър“, 15 години от откриването на четирите къщи от семеен тип за хора с увреждания  "Сияние“ и 10 години от работата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция "Синева", който подкрепя младежи с интелектуални увреждания и техните семейства, предаде "Фокус“. Тройният юбилей събра в залата на Възрожденското училище съмишленици и партньори на фондацията, представители на Община Кюстендил, Регионална дирекция "Социално подпомагане“, работещи и потребители от други социални институции.

Официалните лица и дарителите бяха удостоени с грамоти за дългогодишното си сътрудничество и подкрепа за организацията. 

Атмосферата в залата беше празнична, но и сърдечна. Присъстваха младежи от ЦНСТ "Сияние“ и ЦСРИ "Синева“, които се радваха да бъдат на събитие посветено на тях и центровете, от които са част. Голяма част от присъстващите представители на социалните услуги в града, които познаваха младежите от предишната си работа с тях, се радваха да ги видят израснали и можещи. Посетителите разгледаха с голям интерес картините, които младежите са създали под ръководството на арттерапевта Десислава Анакиева.

Както каза изпълнителният директор на фондацията, Адриана Гоцова, "Струва ми се, че най-важното, което обобщава нашата история е, че фондация "Сийдър“ е това, което е, защото успява да увлече хората около себе си, да ги събере и заедно да покажем, че няма невъзможни и трудни случаи и деца.“

Изложбата с картини на младежите с увреждания от услугите на фондация "Сийдър“ в град Кюстендил ще остане във Възрожденското училище до 9 октомври тази година.






