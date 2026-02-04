14-годишен пешеходец е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало в Дупница, съобщиха от пресцентъра на. Инцидентът е възникнал на ул. "Орлинска“, където водач на лек автомобил е отнел предимството на момчето, което се е движело по пешеходна пътека, и го е блъснал.Пострадалият е настанен за лечение в дупнишка болница със счупен гръден прешлен. Водачът на автомобила – 60-годишен мъж от село Джерман, е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Дупница, уведомена е прокуратурата.