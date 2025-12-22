Млада жена е починала в апартамент в Дупница, съобщиха от пресцентъра на. Сигналът е подаден в Районно управление – Дупница. Той е бил свързан с това, че 25-годишна жена се е заключила в санитарно помещение в апартамент и е в безпомощно състояние.Адресът е посетен от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Дупница, полицаи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ. След разбиването на вратата вътре е открита починала младата жена, смъртта е констатирана от медиците.При извършения оглед следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.