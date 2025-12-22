ЗАРЕЖДАНЕ...
Млада жена е починала в апартамент в Дупница
© Фокус
Адресът е посетен от екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Дупница, полицаи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ. След разбиването на вратата вътре е открита починала младата жена, смъртта е констатирана от медиците.
При извършения оглед следи от насилие не са установени. Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Още от категорията
/
Петричанин вдигна полицията на крак! Съобщи, че са му откраднали 10 хил. евро, после ги намерил
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Насрочени са частични избори за кмет в две села от област Кюстенд...
09:20 / 21.12.2025
Къща в селото на Майстора става музей
08:44 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.