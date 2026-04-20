Млада шофьорка се заби в бетонна стена в село Вълкосел. Това съобщиха от ОДМВР - Благоевград. Инцидентът е станал на 19 април около 10:55 часа.
19-годишна жена, която е от селото, е излязла в ляво от пътното платно и се е блъснал в бетонна стена.
Водачката на автомобила е пострадала с контузия на главата, а 18-годишната й спътничка е с натъртвания по тялото.
Направената на водачката проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.