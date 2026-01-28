Вчера, около 19:10 часа на ул. "Гоце Делчев“ в град Гоце Делчев, лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж от село Слащен е блъснал 61-годишна жена от село Гърмен, която се е движила по пътното платно, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.Пешеходката е пострадала с фрактури на шиен прешлен, ребра, таза и подбедрицата, както и хематом и травма на главата. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.