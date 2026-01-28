ЗАРЕЖДАНЕ...
Млад шофьор помете възрастна жена в Гоце Делчев
© ФОКУС
Пешеходката е пострадала с фрактури на шиен прешлен, ребра, таза и подбедрицата, както и хематом и травма на главата. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
Още по темата
/
Полицията с първи подробности за инцидента, при който лек автомобил се обърна на централен булевард в Благоевград
27.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Частично бедствено положение: Шест села в община Ардино отново бе...
11:57 / 27.01.2026
"Златна маска" за Старчевата от "Сурва" - Перник
16:54 / 26.01.2026
Задържаха 25-годишен крупничанин за вандалската проява в Симитли
11:27 / 26.01.2026
Брежани завладя публиката на фестивала в Перник с над 200 участни...
10:06 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.