Млад мъж пострада при катастрофа край Бобов дол
Нанесени са материални щети на автомобила, водачът е изваден със съдействието на екип на РСПБЗН Бобов дол, настанен е в дупнишка болница със счупени ребра, крак, челюст и множество охлузвания.
Издаден му е талон за кръвен анализ за употреба на алкохол и наркотични вещества. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.
