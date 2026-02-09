Млад мъж пострада при катастрофа край Бобов дол, съобщиха от пресцентъра на. Инцидентът е възникнал на пътя между селата Коркина и Мала Фуча. 24-годишният шофьор е загубил контрол над автомобила, излязъл е от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.Нанесени са материални щети на автомобила, водачът е изваден със съдействието на екип на РСПБЗН Бобов дол, настанен е в дупнишка болница със счупени ребра, крак, челюст и множество охлузвания.Издаден му е талон за кръвен анализ за употреба на алкохол и наркотични вещества. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.