Млад мъж наръга банскалия в Разлог
Около 21:30 часа на 22.03.2026 г. пред жилището му в град Разлог, между него и 46-годишен мъж от град Банско е възникнал скандал, при който същият е намушкал 46-годишния в областта на корема с остър предмет.
Пострадалият е транспортиран за оказване на медицинска помощ във ФСМП-Разлог с прободна рана в коремната кухина.
Уведомена е компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.
