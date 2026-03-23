Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Разлог е задържан 26-годишен мъж от град Разлог, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.Около 21:30 часа на 22.03.2026 г. пред жилището му в град Разлог, между него и 46-годишен мъж от град Банско е възникнал скандал, при който същият е намушкал 46-годишния в областта на корема с остър предмет.Пострадалият е транспортиран за оказване на медицинска помощ във ФСМП-Разлог с прободна рана в коремната кухина.Уведомена е компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.